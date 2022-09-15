Трасс перед похоронами Елизаветы II собирается лично поговорить с Байденом и Макроном

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена провести предстоящие выходные за активными переговорами. По данным The Times, она планирует пообщаться с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьерами Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо.

Британские правительственные источники сообщили газете, что переговоры с участием Трасс состоятся в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые намечены на 19 сентября. Важен тот факт, то все вышеперечисленные политики намерены лично присутствовать на церемонии.