Трасс перед похоронами Елизаветы II собирается лично поговорить с Байденом и Макроном
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена провести предстоящие выходные за активными переговорами. По данным The Times, она планирует пообщаться с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьерами Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо.
Британские правительственные источники сообщили газете, что переговоры с участием Трасс состоятся в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые намечены на 19 сентября. Важен тот факт, то все вышеперечисленные политики намерены лично присутствовать на церемонии.
Напомним, 7 сентября Лиз Трасс уже провела телефонный разговор с Джо Байденом. Они говорили в том числе о вызовах от России, Китая и Ирана. Так, они обсудили поддержку Украины на фоне российской военной спецоперации, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN