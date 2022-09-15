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15 сентября, 01:22

Трасс перед похоронами Елизаветы II собирается лично поговорить с Байденом и Макроном

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена провести предстоящие выходные за активными переговорами. По данным The Times, она планирует пообщаться с президентом США Джо Байденом, французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьерами Австралии и Канады Энтони Альбанезе и Джастином Трюдо.

Британские правительственные источники сообщили газете, что переговоры с участием Трасс состоятся в преддверии похорон королевы Елизаветы II, которые намечены на 19 сентября. Важен тот факт, то все вышеперечисленные политики намерены лично присутствовать на церемонии.

Байден решил поехать на похороны Елизаветы II с женой

Байден решил поехать на похороны Елизаветы II с женой

Напомним, 7 сентября Лиз Трасс уже провела телефонный разговор с Джо Байденом. Они говорили в том числе о вызовах от России, Китая и Ирана. Так, они обсудили поддержку Украины на фоне российской военной спецоперации, ответ на вызовы со стороны Китая и противодействие Ирану.

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ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Дмитрий Алексиевич

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