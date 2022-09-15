Цены на продукты питания на Украине с начала года выросли в среднем на 25%

Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%. Об этом сообщил Госстат на своём сайте.

Сильнее всего с начала года в стране подорожали фрукты, овощи и рыба. Почти на треть поднялись цены на хлеб и сахар. При этом, по данным Госстата, в целом инфляция с начала нынешнего года составила 19,5%.

Ранее кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на следующий год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы — 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в три миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.