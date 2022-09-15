TAC: Европа плюёт на проблемы своих граждан и убивает саму себя

Европа похожа на больного, который грозит отключить себя от оборудования жизнеобеспечения. Об этом пишет The American Conservative, рассуждая о ситуации с энергетическим кризисом в Старом Свете.

Издание ссылается на главу одной из крупнейших в Европе компаний газоснабжения Gasag Георга Фридрихса, заявившего, что жители Германии смогут пережить зиму, начав ходить по лестнице пешком.

"Молодёжь и физически крепкие люди могут пережить зиму, надев по два свитера и начав ходить по лестнице пешком", — высказался Фридрихс, выразив мнение, что температура в домах должна быть не выше 18 градусов Цельсия.

В свою очередь, Петер Лаутц, глава сетевой компании Wiesbaden Netz, которая снабжает электричеством примерно 170 тысяч потребителей, предупредил: ФРГ может столкнуться с отключениями света и крахом электросетей из-за электронагревателей.

Издание продолжает, что нынешний энергокризис может привести не только к серьёзным проблемам в немецкой промышленности, но и к масштабной напряжённости в обществе. По последним данным, житель ФРГ платит за коммунальные услуги свыше 3,2 тысячи евро. Это почти в три раза больше, чем год назад. А между тем уже в ближайшее время немцев ждёт новое повышение цен: с октября расходы на коммунальные услуги у граждан могут вырасти на тысячу евро. Но глобалистской элите, как подчёркивает издание, на это наплевать, резюмируют авторы.