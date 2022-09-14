НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 16:41

В Конгрессе США испугались катастрофы "как в Европе" по вине Байдена

Конгрессвумен Бет ван Дайн считает, что Байден ведёт США к энергетической катастрофе

Предстоящая зима в США может оказаться тяжёлой, как это ранее прогнозировалось и для Европы, из-за непродуманной энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявила конгрессвумен Бет ван Дайн, призвав положить конец верховенству демократов во власти.

"Байден прекращает разработку нефти и природного газа в США. В то время как Европу ждёт тёмная, холодная и смертоносная зима, <…> мы можем избежать катастрофы в нашей богатой энергоносителями стране. Чтобы этого не произошло, мы должны положить конец контролю Демократической партии в округе Колумбия", написала она в Twitter.

В США отложили запуск крупного завода по сжижению газа

В США отложили запуск крупного завода по сжижению газа

Ранее в New York Post появилась статья о том, что политика президента США Джо Байдена ведёт Соединённые Штаты к энергетическому кризису наподобие того, что возник в Европе. Глава Белого дома практически прекратил сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа, запретив заключать новые договоры в этой отрасли.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров