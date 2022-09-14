В Конгрессе США испугались катастрофы "как в Европе" по вине Байдена

Предстоящая зима в США может оказаться тяжёлой, как это ранее прогнозировалось и для Европы, из-за непродуманной энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявила конгрессвумен Бет ван Дайн, призвав положить конец верховенству демократов во власти.

"Байден прекращает разработку нефти и природного газа в США. В то время как Европу ждёт тёмная, холодная и смертоносная зима, <…> мы можем избежать катастрофы в нашей богатой энергоносителями стране. Чтобы этого не произошло, мы должны положить конец контролю Демократической партии в округе Колумбия", — написала она в Twitter.