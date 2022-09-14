Зеленского призвали уволить главу "Нафтогаза" из-за "угрозы энергобезопасности" Украины

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об увольнении главы "Нафтогаза" Юрия Ветренко. Причина – "угроза энергетической безопасности страны".

"Считаю, что дальнейшее пребывание в должности председателя правления компании господина Витренко, который нарушает законодательство, блокирует выполнение решений СНБО и правительства, систематически манипулирует данными, а деятельность которого привела к кризисному состоянию НАК "Нафтогаз Украины" и оператора газотранспортной системы Украины, угрожает энергетической безопасности нашей страны", — написал Кучеренко в своём Телеграм-канале.

Нардеп считает, что перед столь сложным отопительным сезоном страна не может доверить Ветренко управление такой стратегически важной структурой. Он также требует провести аудит на всех предприятиях "Нафтогаза".