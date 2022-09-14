Зеленского призвали уволить главу "Нафтогаза" из-за "угрозы энергобезопасности" Украины
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об увольнении главы "Нафтогаза" Юрия Ветренко. Причина – "угроза энергетической безопасности страны".
"Считаю, что дальнейшее пребывание в должности председателя правления компании господина Витренко, который нарушает законодательство, блокирует выполнение решений СНБО и правительства, систематически манипулирует данными, а деятельность которого привела к кризисному состоянию НАК "Нафтогаз Украины" и оператора газотранспортной системы Украины, угрожает энергетической безопасности нашей страны", — написал Кучеренко в своём Телеграм-канале.
Нардеп считает, что перед столь сложным отопительным сезоном страна не может доверить Ветренко управление такой стратегически важной структурой. Он также требует провести аудит на всех предприятиях "Нафтогаза".
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что грядущая зима для населения станет самой сложной в истории страны. Причина — высокие цены на газ. Он напомнил, что стоимость топлива в Европе поднялась выше 3300 долларов за тысячу кубометров. А также заверил, что украинские власти пытаются сделать всё, чтобы подготовиться к наступлению зимнего периода.
Shutterstock