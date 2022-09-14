Мишустин: Запад не смог выключить Россию из глобальной экономики
Западные государства не сумели выключить РФ из глобальной экономики, но они, скорее всего, продолжат пытаться это сделать, предположил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на ближайшие три года.
"Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдёт ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах", — подчеркнул Мишустин.
По его мнению, основные цели западных санкций — быстро дестабилизировать российскую финансовую систему и ослабить потенциал страны из-за разрыва хозяйственных связей и производственных цепочек. Он заявил, что Россия не дала расшатать собственную экономику: правительство и ЦБ по поручению президента смогли сохранить финансовую стабильность, помочь переформатировать многие проекты и поддержать наиболее уязвимые категории граждан и бизнеса.
Мишустин также отметил, что динамика ВВП и инвестиций в РФ превысила ожидания, инфляция снижается, а уровень безработицы не превышает минимума. Также, отметил он, зафиксировано оживление внутреннего потребительского спроса. Он заявил, что эти данные легли в основу прогноза социально-экономического развития страны, на базе которого готовится проект федерального бюджета на ближайшие три года.
Ранее Мишустин заявил, что Россия не собирается закрываться от мира, так как изоляция навредит интересам страны. По его словам, кабмин будет настраивать финансовую систему внутри государства так, чтобы она отвечала потребностям граждан и бизнеса при любых обстоятельствах.
ТАСС / Астахов Дмитрий