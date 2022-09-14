Мишустин: Запад не смог выключить Россию из глобальной экономики

Западные государства не сумели выключить РФ из глобальной экономики, но они, скорее всего, продолжат пытаться это сделать, предположил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на ближайшие три года.

"Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдёт ближайшая зима. Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах", — подчеркнул Мишустин.

По его мнению, основные цели западных санкций — быстро дестабилизировать российскую финансовую систему и ослабить потенциал страны из-за разрыва хозяйственных связей и производственных цепочек. Он заявил, что Россия не дала расшатать собственную экономику: правительство и ЦБ по поручению президента смогли сохранить финансовую стабильность, помочь переформатировать многие проекты и поддержать наиболее уязвимые категории граждан и бизнеса.

Мишустин также отметил, что динамика ВВП и инвестиций в РФ превысила ожидания, инфляция снижается, а уровень безработицы не превышает минимума. Также, отметил он, зафиксировано оживление внутреннего потребительского спроса. Он заявил, что эти данные легли в основу прогноза социально-экономического развития страны, на базе которого готовится проект федерального бюджета на ближайшие три года.