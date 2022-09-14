В ЛНР одним видео разоблачили ложь Украины о "сдаче" Кременной
В ЛНР одним видео опровергли сообщения украинских СМИ о "сдаче" Кременной
Военнослужащие ЛНР не оставляли город Кременная, а сообщения Киева о его взятии силами ВСУ являются ложью. Об этом сообщил официальный представитель республиканской Народной милиции Иван Филипоненко, подчеркнув, что Украина занимается информационным террором и распространением фейков.
Официальный представитель республиканской Народной милиции Иван Филипоненко рассказал о ситуации в городе Кременная. Видео © t.me / Народная милиция ЛНР
"Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения ЛНР. Теперь не только своими агрессивными террористическими действиями по уничтожению инфраструктуры республики, но также и организовывая информационный террор, пытаясь запугать мирное население, формируя большое количество фейковых заявлений о якобы оставлении города Кременная подразделениями Народной милиции, о переходе данного города под контроль ВФУ. Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют", — сказал он.
Филипоненко записал своё видеообращение на фоне школы Кременной, чтобы доказать отсутствие в городе украинских военных. А один из местных жителей рассказал, что сейчас в городе спокойно, паники среди населения нет, хотя случаются прилёты снарядов со стороны ВСУ.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что линия соприкосновения очень близко подошла к границам республики и находится уже в десяти километрах. Он подчеркнул, что союзные силы полностью контролируют ЛНР.
t.me / Народная милиция ЛНР