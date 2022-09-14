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14 сентября, 15:25

Шойгу могут пригласить на закрытое заседание Госдумы

Сергей Миронов заявил, что Шойгу могут пригласить на закрытое заседание Госдумы

<p>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Getty Images / Antonio Masiello</p>

Фото © Getty Images / Antonio Masiello

Лидер фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что члены партии предложат Совету Госдумы пригласить главу Минобороны Сергея Шойгу на заседание нижней палаты парламента. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", написал политик.

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Ранее Лайф писал, что министр обороны России Сергей Шойгу дал оценку работе российских танкистов в ходе спецоперации на Украине. По его словам, они действуют "чётко и грамотно".

Матвей Шандрыголов

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