Шойгу могут пригласить на закрытое заседание Госдумы

Лидер фракции "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что члены партии предложат Совету Госдумы пригласить главу Минобороны Сергея Шойгу на заседание нижней палаты парламента. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", — написал политик.