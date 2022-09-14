Дым и воронка: Лайф публикует видео с взорвавшимся на Ставрополье беспилотником

Лайф публикует видео с летательным аппаратом, который взорвался после падения в Туркменском районе Ставропольского края. По предварительным данным, это Ту-143 "Рейс" — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник разработки ОКБ имени Туполева.

Опубликовано видео с взорвавшимся на Ставрополье летательным аппаратом. Видео © LIFE

БПЛА изготовлен по схеме "бесхвостка", с треугольным крылом в задней и дестабилизатором в передней части фюзеляжа, а также вертикальным оперением в виде киля. Разрушенные части конструкции можно заметить на месте небольшой воронки, образовавшейся после взрыва.