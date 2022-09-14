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14 сентября, 15:38

Дым и воронка: Лайф публикует видео с взорвавшимся на Ставрополье беспилотником

Опубликовано видео с взорвавшимся на Ставрополье летательным аппаратом

Лайф публикует видео с летательным аппаратом, который взорвался после падения в Туркменском районе Ставропольского края. По предварительным данным, это Ту-143 "Рейс" — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник разработки ОКБ имени Туполева.

Опубликовано видео с взорвавшимся на Ставрополье летательным аппаратом. Видео © LIFE

БПЛА изготовлен по схеме "бесхвостка", с треугольным крылом в задней и дестабилизатором в передней части фюзеляжа, а также вертикальным оперением в виде киля. Разрушенные части конструкции можно заметить на месте небольшой воронки, образовавшейся после взрыва.

Неопознанный аппарат взорвался после падения в Ставропольском крае

Неопознанный аппарат взорвался после падения в Ставропольском крае

Напомним, что в результате инцидента с беспилотником не обошлось без пострадавших. По данным источников Лайфа, ожоги получил пожарный из местной ПЧ № 174.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина

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