Неопознанный аппарат взорвался после падения в Ставропольском крае
Первые сообщения о серии хлопков, похожих на взрывы, зафиксированы недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе Ставрополья. К моменту прибытия пожарных на место происшествия на земле обнаружили обломки, по форме напоминающие беспилотник. Во время тушения, предварительно, произошёл взрыв. По данным источников Лайфа, ожоги получил пожарный из местной ПЧ № 174.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Пресс-служба Главного управления МЧС по региону подтвердила факт инцидента. Других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что в Крыму запретили пользоваться пиротехникой и беспилотниками на время проведения специальной военной операции на Украине. В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики действует тот же запрет.
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