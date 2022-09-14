НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 15:25

Неопознанный аппарат взорвался после падения в Ставропольском крае

Первые сообщения о серии хлопков, похожих на взрывы, зафиксированы недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе Ставрополья. К моменту прибытия пожарных на место происшествия на земле обнаружили обломки, по форме напоминающие беспилотник. Во время тушения, предварительно, произошёл взрыв. По данным источников Лайфа, ожоги получил пожарный из местной ПЧ № 174.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Пресс-служба Главного управления МЧС по региону подтвердила факт инцидента. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму запретили пользоваться пиротехникой и беспилотниками на время проведения специальной военной операции на Украине. В воздушном пространстве Донецкой Народной Республики действует тот же запрет.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров