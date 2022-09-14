Неопознанный аппарат взорвался после падения в Ставропольском крае

Первые сообщения о серии хлопков, похожих на взрывы, зафиксированы недалеко от села Кендже-Кулак в Туркменском районе Ставрополья. К моменту прибытия пожарных на место происшествия на земле обнаружили обломки, по форме напоминающие беспилотник. Во время тушения, предварительно, произошёл взрыв. По данным источников Лайфа, ожоги получил пожарный из местной ПЧ № 174.