"Одноклассники" запускают "Академию контента" для авторов и бизнеса

"Одноклассники" запускают масштабный проект "Академия контента" — образовательный курс, с помощью которого любой желающий сможет научиться создавать контент для соцсетей и развивать свою страницу. В первую очередь он рассчитан на тех, кто хочет разобраться в выстраивании контент-стратегии и постичь тайны формирования комьюнити и монетизации.

Спикеры курса "Академия контента" от соцсети "Одноклассники". Фото © Предоставлено Лайфу

Старт курса намечен на 3 октября. Он продлится месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики смогут изучить чек-листы и гайды для работы на площадке. Спикеры — инфлюенсеры и эксперты по работе с соцсетями с наработанной лояльной аудиторией и собственными авторскими программами и курсами. Студентам обещают обратную связь от известных блогеров, экспертов рынка и сотрудников соцсети. Кроме того, курсу выделят миллион рублей на продвижение групп и профилей через внутренний рекламный кабинет: по десять тысяч рублей ста лучшим ученикам.

По окончании каждого модуля студентов будут тестировать на закрепление материала. Те, кто сумеет набрать хотя бы 15 баллов из 25, получат электронный сертификат прохождения курса от ОК. Лучшие ученики помимо поддержки от команды ОК будут приглашены на конференцию OK Update.