Большунов и Непряева пропустят летний чемпионат России по лыжным гонкам

Лидеры сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева не выступят на летнем чемпионате страны, который пройдёт 16–20 сентября в Тюмени. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко.

"Александр Большунов перед сбором переболел. У него больше недели была температура. Буквально сейчас у него идёт третий день тренировок, поэтому участие в чемпионате России он не примет. Также не будут стартовать сёстры Наталья и Дарья Непряевы и Александр Терентьев. Они тоже переболели, и сегодня у них был первый день тренировок", — сказал Бородавко.

На февральской Олимпиаде в Пекине Большунов выиграл три золотые медали — в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров и бронза в командном спринте.