Российская ассоциация защиты религиозной свободы обвинила Сейм Латвии в шантаже церкви

Сейм Латвии проигнорировал и нарушил тысячелетние канонические нормы православия, определяющие вопросы предоставления автокефалии. Об этом сообщили в Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), комментируя одностороннее решение Риги предоставить Латвийской церкви (ЛПЦ) независимость от Московского патриархата.

"Налицо грубое вмешательство государственных органов в жизнь и деятельность одной из крупнейших религиозных организаций страны, нарушение принципа свободы совести, нормативное оформление попытки навязать религиозному сообществу страны конфронтационный антироссийский курс", — уточнили в организации.

Там считают, что решение Сейма вступает в противоречие с одним из ключевых конституционных принципов Латвии, который гласит, что "церковь отделена от государства". В ассоциации назвали вопрос автокефалии ЛПЦ "предметом политического торга" и напомнили, что подобные события происходили на Украине, где бывший глава государства Пётр Порошенко "путём прямого давления и коррупционных механизмов" пытался даровать автокефалию Украинской православной церкви и изменить её название.