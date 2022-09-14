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14 сентября, 15:08

Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Миссия ОДКБ во главе с начальником штаба Сидоровым прибудет в Армению 15 сентября

Группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с начальником Объединённого штаба организации генерал-полковником Анатолием Сидоровым собирается вылететь в Армению в четверг, 15 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По словам Зайнетдинова, ОДКБ начала реализацию достигнутых 13 сентября договорённостей о направлении миссии в Армению "для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств – членов организации".

"Передовая группа миссии во главе с начальником Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября этого года", — сказал пресс-секретарь ОДКБ в интервью ТАСС. В состав миссии также должны войти генсек ОДКБ Станислав Зась и представители государств – членов организации.

Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

Пашинян заявил о переходе ряда территорий Армении под контроль Азербайджана

Как писал Лайф, после полуночи 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Он заявил о гибели 105 армянских военных, а Азербайджан — о гибели 50 своих военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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