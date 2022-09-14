Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с начальником Объединённого штаба организации генерал-полковником Анатолием Сидоровым собирается вылететь в Армению в четверг, 15 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По словам Зайнетдинова, ОДКБ начала реализацию достигнутых 13 сентября договорённостей о направлении миссии в Армению "для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств – членов организации".