Папа римский Франциск призвал не оставлять попыток достичь мира на Украине

Папа римский Франциск заявил о необходимости и дальше настаивать на достижении мира на Украине. Понтифик обратился к верующим и призвал подумать о многих местах, измождённых конфликтами.

"Давайте придём на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что ещё должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества?" — сказал он в ходе визита в Казахстан.

Во время святой мессы для казахстанских католиков и паломников из других стран глава католической церкви заявил, что единственный выход состоит в мире, путь к которому лежит лишь через диалог.

"Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путём ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", — призвал он присутствующих.