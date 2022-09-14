Папа римский Франциск призвал не оставлять попыток достичь мира на Украине
Папа римский Франциск заявил о необходимости и дальше настаивать на достижении мира на Украине. Понтифик обратился к верующим и призвал подумать о многих местах, измождённых конфликтами.
"Давайте придём на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что ещё должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества?" — сказал он в ходе визита в Казахстан.
Во время святой мессы для казахстанских католиков и паломников из других стран глава католической церкви заявил, что единственный выход состоит в мире, путь к которому лежит лишь через диалог.
"Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путём ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения", — призвал он присутствующих.
Также папа римский Франциск призвал стремиться к укреплению многополярного мира и перестать усиливать противостоящие политические блоки. По его словам, современный мир остро нуждается в лидерах, способных укреплять диалог между народами.
Новости
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko