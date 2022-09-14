Эксперт увидел влияние третьей силы в обострении между Арменией и Азербайджаном

Он напомнил, что ранее в Брюсселе состоялся диалог между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также представители сторон встречались в Москве по вопросу демаркации границ. Эти контакты не были бы возможны без предварительных консультаций и достижения компромисса, заметил Тарасов. По его мнению, есть ощущение некой третьей силы, не желающей перемирия.

"Складывается ощущение, что работает фактор третьей силы, которая не заинтересована в мирных процессах. И, кстати, в апреле 2016 года, во время карабахской войны, эта сила так и не была определена. И сейчас всё непросто: ни одна из сторон — ни Азербайджан, ни Армения, ни Иран, ни Турция, ни тем более Россия — не заинтересована в эскалации и перерастании событий в большой вооружённый конфликт", — отметил эксперт.