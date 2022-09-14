Два десантных корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в Польшу
СМИ: Два десантных корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в Польшу
Два десантных корабля ВМС США с морской пехотой на борту прибыли в порты Польши. Об этом говорится в публикации польской газеты dziennik.pl.
"Американские корабли USS Gunston Hall и USS Kearsarge причаливают в порты Труймяста (Гданьск, Гдыня, Сопот)", — пишет издание.
По данным газеты, утром в гдыньский порт вошёл десантный корабль USS Kearsarge и пришвартовался у Французской набережной. Предположительно, судно пробудет там до следующего понедельника: этого времени экипажу должно хватить, чтобы пополнить запасы и отдохнуть. При этом "Кирсардж" сменил у Французской набережной корабль "Ганстон холл", который накануне отплыл в Гданьск и пришвартовался в свободной таможенной зоне в Новом порту, уточняет газета.
Ранее Конгресс США призвали проверить морскую пехоту на готовность из-за спецоперации на Украине. В своём докладе аналитики отметили необходимость проведения реорганизации американских подразделений за пределами Индо-Тихоокеанского региона в рамках инициативы Force Design 2030.
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