НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 14:39

Конец пандемии ковида близок, считают в ВОЗ

Глава ВОЗ Гебреисус предсказал скорый конец пандемии CoViD-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия CoViD-19 подходит к концу. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции 14 сентября.

"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от CoViD-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы ещё не достигли цели, но конец уже близок", заверил он.

Также он призвал все страны не забывать о вакцинации, когда это касается наиболее подверженных риску групп населения, включая врачей и пожилых людей.

Ранее Лайф писал, что в России на пожилых людях протестировали антиковидную вакцину "Ковивак". По словам Константина Чернова, директора по развитию центра имени Н.Ф. Чумакова, раньше в досье вакцины не хватало информации, касающейся пожилых людей, и теперь эта проблема устранена.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • воз
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров