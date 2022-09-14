Урологи советуют бороться с камнями в почках с помощью секса
Учёные доказали, что регулярный секс помогает бороться с камнями в почках
Секс или мастурбация могут помочь избавиться от камней в почках. К такому выводу пришли индонезийские урологи из Университета Аирлангга в Сурабае, результаты исследования публикует журнал The Journal of Sexual Medicine.
В эксперименте, направленном на изучение связи секса и камней в почках, участвовали более 400 человек — часть из них занималась сексом или мастурбировала три-четыре раза в неделю, а часть — воздерживалась. Выяснилось, что у испытуемых из первой группы камни из почек выходили или выводились из организма с мочой почти в шесть раз чаще, чем у второй. Также участники из первой группы на 62% реже прибегали к обезболивающим, а количество людей, которым требовалось дробление камней, там было меньше на 20%.
Исследователи пояснили, что во время оргазма у женщин происходит сокращение шейки мочевого пузыря, что увеличивает вероятность отхождения камней. Тогда как у мужчин при эрекции высвобождается оксид азота, который вызывает расслабление гладкой мускулатуры.
"Половые контакты или мастурбация три-четыре раза в неделю способствуют самопроизвольному отхождению камней из дистального отдела мочеточника", — подытожили авторы работы.
Ранее врач-уролог назвал заболевания, маскирующиеся под простатит. При этом он предупредил, что некоторые симптомы могут сигнализировать и о других болезнях, поэтому важно проводить ряд исследований.
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