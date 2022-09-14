Урологи советуют бороться с камнями в почках с помощью секса

В эксперименте, направленном на изучение связи секса и камней в почках, участвовали более 400 человек — часть из них занималась сексом или мастурбировала три-четыре раза в неделю, а часть — воздерживалась. Выяснилось, что у испытуемых из первой группы камни из почек выходили или выводились из организма с мочой почти в шесть раз чаще, чем у второй. Также участники из первой группы на 62% реже прибегали к обезболивающим, а количество людей, которым требовалось дробление камней, там было меньше на 20%.