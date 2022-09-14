Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта
На Украине разработали проект об уголовной ответственности за получение российского паспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства реинтеграции. В законе есть оговорка, что оформлять документы с двуглавым орлом позволительно лишь в одном случае: если он был получен с целью, чтобы через третьи страны "вернуться в свободную Украину".
"Подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены", — информирует ведомство.
Кроме того, в соответствии с законом уголовная ответственность грозит за "пропаганду, публичные призывы и принуждение" к получению российского гражданства.
Напомним, что президент России Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР. Ранее Еврокомиссия предложила Совету Европы обсудить возможность непризнания российских загранпаспортов, которые были выданы на освобождённых территориях Украины, но желающих оформить документы от этого меньше не становится.
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