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14 сентября, 14:20

Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта

На Украине разработали проект об уголовной ответственности за получение российского паспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства реинтеграции. В законе есть оговорка, что оформлять документы с двуглавым орлом позволительно лишь в одном случае: если он был получен с целью, чтобы через третьи страны "вернуться в свободную Украину".

"Подготовлен законопроект, который вводит уголовную ответственность за приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены", информирует ведомство.

Кроме того, в соответствии с законом уголовная ответственность грозит за "пропаганду, публичные призывы и принуждение" к получению российского гражданства.

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Напомним, что президент России Владимир Путин в конце мая подписал указ об упрощённом порядке приёма в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей. В июле глава государства утвердил аналогичный документ для людей, постоянно проживающих на Украине либо на территории ДНР и ЛНР. Ранее Еврокомиссия предложила Совету Европы обсудить возможность непризнания российских загранпаспортов, которые были выданы на освобождённых территориях Украины, но желающих оформить документы от этого меньше не становится.

Обложка ©

shutterstock

Марина Калегина

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