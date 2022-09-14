Украина хочет ввести уголовную ответственность за получение российского паспорта

На Украине разработали проект об уголовной ответственности за получение российского паспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства реинтеграции. В законе есть оговорка, что оформлять документы с двуглавым орлом позволительно лишь в одном случае: если он был получен с целью, чтобы через третьи страны "вернуться в свободную Украину".