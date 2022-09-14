НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 14:10

"Локомотив" в серии пенальти победил "Краснодар" в Кубке России

Московский "Локомотив" победил "Краснодар" в домашнем матче второго тура Кубка России по футболу со счётом 2:2 (по пенальти 3:1). Встреча состоялась на столичной "РЖД-арене". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

В самом начале матча счёт открыл французский нападающий железнодорожников Вилсон Изидор. Через семь минут воспитанник "Краснодара" Вячеслав Литвинов восстановил равенство на табло.

На 21-й минуте гости вырвались вперёд после гола колумбийского форварда Джона Кордобы. Во втором тайме точный удар голландского полузащитника Джирано Керка позволил столичной команде добиться ничейного результата в основное время. В серии послематчевых пенальти краснодарцы реализовали только один удар из четырёх.

"Пари НН" по пенальти обыграл "Химки" во втором туре Кубка России

"Пари НН" по пенальти обыграл "Химки" во втором туре Кубка России

"Краснодар" набрал четыре очка, оставшись на втором месте в турнирной таблице группы А. С пятью баллами лидерство сохраняет "Пари НН". У "Локомотива" — два очка и третья позиция. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.

Кубок России по футболу

Путь РПЛ. Групповой этап

"Локомотив" – "Краснодар" — 2:2 (по пенальти 3:1)

Голы: Изидор 4' (1:0), Литвинов 11' (1:1), Кордоба 21' (1:2), Керк 57' (2:2)

Обложка ©

ФК "Краснодар"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров