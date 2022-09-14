"Локомотив" в серии пенальти победил "Краснодар" в Кубке России

Московский "Локомотив" победил "Краснодар" в домашнем матче второго тура Кубка России по футболу со счётом 2:2 (по пенальти 3:1). Встреча состоялась на столичной "РЖД-арене". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

В самом начале матча счёт открыл французский нападающий железнодорожников Вилсон Изидор. Через семь минут воспитанник "Краснодара" Вячеслав Литвинов восстановил равенство на табло.

На 21-й минуте гости вырвались вперёд после гола колумбийского форварда Джона Кордобы. Во втором тайме точный удар голландского полузащитника Джирано Керка позволил столичной команде добиться ничейного результата в основное время. В серии послематчевых пенальти краснодарцы реализовали только один удар из четырёх.

"Краснодар" набрал четыре очка, оставшись на втором месте в турнирной таблице группы А. С пятью баллами лидерство сохраняет "Пари НН". У "Локомотива" — два очка и третья позиция. Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России, третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами низших дивизионов.