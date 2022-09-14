Путин: Ситуация с тестированием на ковид в России за два года кардинально улучшилась

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах РФ ещё остались проблемы со сроками получения результатов тестирования на ковид, однако в сравнении с началом пандемии ситуация кардинально изменилась.

"Знаю, в регионах есть ещё проблемы и с этим. Но всё-таки ситуация кардинальным образом поменялась по сравнению с тем, что было в начале", — сказал глава государства на торжественной церемонии награждения представителей санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.

Российский лидер отметил, что пандемия коронавируса стала катализатором молекулярно-генетических исследований, в том числе создания отечественных тестов для выявления инфекции. Причём, по его словам, сейчас время получения результатов сокращено уже в три раза.

Глава государства также добавил, что сотрудники Роспотребнадзора во время эпидемии принимали меры на основе тщательного анализа эпидситуации в регионах, причём для каждого предлагались индивидуальные алгоритмы действий.

"К концу текущего года в этой сфере (тестирования на коронавирус. — Прим. Лайфа) будет действовать 153 специализированных центра Роспотребнадзора", — добавил президент.