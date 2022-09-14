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14 сентября, 13:47

Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием ведомства

Президент России Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы, сообщили в Кремле. По словам главы государства, сотрудники ведомства выполняют свои обязанности достойно и ответственно.

Владимир Путин поздравляет работников Роспотребнадзора. Видео © Кремль

"Ваш труд часто остаётся в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете на опережение, на профилактику. И граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья", — заявил президент и добавил, что труд служащих в ведомстве заслуживает уважения и самого высокого признания.

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Ранее Лайф писал, что Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, ушедшего из жизни сегодня. По словам президента, смерть журналиста стала большой потерей для российской журналистики.

Обложка ©

Кремль

Матвей Шандрыголов

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