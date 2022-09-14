Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием ведомства

"Ваш труд часто остаётся в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете на опережение, на профилактику. И граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья", — заявил президент и добавил, что труд служащих в ведомстве заслуживает уважения и самого высокого признания.