Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием ведомства
Президент России Владимир Путин поздравил работников Роспотребнадзора со 100-летием санитарно-эпидемиологической службы, сообщили в Кремле. По словам главы государства, сотрудники ведомства выполняют свои обязанности достойно и ответственно.
Владимир Путин поздравляет работников Роспотребнадзора. Видео © Кремль
"Ваш труд часто остаётся в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете на опережение, на профилактику. И граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья", — заявил президент и добавил, что труд служащих в ведомстве заслуживает уважения и самого высокого признания.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, ушедшего из жизни сегодня. По словам президента, смерть журналиста стала большой потерей для российской журналистики.