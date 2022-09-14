Путин назвал смерть Сунгоркина большой потерей для российской журналистики

Президент России Владимир Путин назвал смерть главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина большой потерей для отечественной журналистики. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

"Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройку Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной "Комсомолки", — заявил президент.

Российский лидер добавил, что Сунгоркин был примером верности своему делу и профессиональной этике.