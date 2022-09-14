В Госдуме отказались считать призывы брать животных из приютов пропагандой чайлдфри

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не согласился с детским омбудсменом Татарстана Ириной Волынец, которая раскритиковала призывы брать животных из приютов, назвав это пропагандой чайлдфри. По его оценке, любовь к братьям нашим меньшим никак не противоречит желанию завести ребёнка.

"Скорее всего, не подумав она это сказала. Вряд ли был какой-то умысел. В сердцах брошенная фраза. Потому что никакой связи между популяризацией пристройства животных из приюта и пропагандой чайлдфри даже близко нет. Я могу привести пример. У меня дома живёт собака-инвалид из приюта. При этом у меня двое детей", — высказался Бурматов в разговоре с "Газетой.ru".

Он также отметил, что благодаря соцсетям ежегодно пристраивается в семьи свыше ста животных, за которыми обычно приходят люди с детьми. Некоторые, наоборот, сначала берут животное, а после этого заводят ребёнка, так как у взрослого животного возникает меньше стресса при знакомстве с новым членом семьи. По оценке Бурматова, брать животных из приютов — это гуманно и правильно.