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14 сентября, 13:03

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле автомобилей ФСБ России

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь по транспортному средству ФСБ России, которое находилось на территории республики в рамках гуманитарной миссии.

"Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели", — отметил Торосян в видеообращении.

В ФСБ России данное заявление армянской стороны пока не прокомментировали.

Напряжённость между Азербайджаном и Арменией сохраняется, констатировали в Кремле

Напряжённость между Азербайджаном и Арменией сохраняется, констатировали в Кремле

Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Ирина Фальке

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