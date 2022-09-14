Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле автомобилей ФСБ России
Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь по транспортному средству ФСБ России, которое находилось на территории республики в рамках гуманитарной миссии.
"Удары были нанесены также по осуществлявшим гуманитарную миссию в зоне боевых действий транспортным средствам ФСБ России. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели", — отметил Торосян в видеообращении.
В ФСБ России данное заявление армянской стороны пока не прокомментировали.
Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить в регион миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что делегация ОДКБ в страну пока не прибыла.
ТАСС / AP / Sergei Grits