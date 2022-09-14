"Зависит от времени года": Смолов рассказал, как бороться с похмельем

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов считает, что в случае похмелья во время отпуска можно позволить себе выпить пива. Об этом он рассказал в эфире AGENTSHOW на YouTube.

"Как бороться с похмельем? Зависит от времени года. Если это в отпуске — в моём конкретном случае, я про себя говорю, — то можно в принципе с ним не бороться, можно ещё пивка хлестануть — и как бы всё. <...> А лучше просто не бухать и всё", — сказал Смолов.