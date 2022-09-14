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14 сентября, 13:01

"Зависит от времени года": Смолов рассказал, как бороться с похмельем

Футболист "Динамо" Смолов: В отпуске после похмелья можно выпить ещё пива

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов считает, что в случае похмелья во время отпуска можно позволить себе выпить пива. Об этом он рассказал в эфире AGENTSHOW на YouTube.

"Как бороться с похмельем? Зависит от времени года. Если это в отпуске — в моём конкретном случае, я про себя говорю, — то можно в принципе с ним не бороться, можно ещё пивка хлестануть — и как бы всё. <...> А лучше просто не бухать и всё", — сказал Смолов.

"Когда уже отпуск?": Смолов рассказал о периоде, когда его "задолбал" футбол

"Когда уже отпуск?": Смолов рассказал о периоде, когда его "задолбал" футбол

В 2006 году "Динамо" стало первым профессиональным клубом Смолова. В январе 2022-го футболист вернулся в столичный клуб после длительного перерыва. Всего он провёл за бело-голубых ровно сто матчей, забил 16 голов и сделал восемь результативных передач.

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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