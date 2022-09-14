"Когда уже отпуск?": Смолов рассказал о периоде, когда его "задолбал" футбол

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов признался, что иногда устаёт от футбола, как и многие другие игроки. Заявление он сделал в эфире AGENTSHOW на YouTube.

"Думаю, у всех игроков бывает такой период, когда тебя задолбал футбол. Особенно когда ты в конце октября играешь по два раза в неделю, постоянно летаешь, не высыпаешься, у тебя всё болит. Тогда думаешь: "Блин, когда уже отпуск? Скорее бы уже середина декабря, на фиг этот футбол не нужен", — рассказал Смолов.