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14 сентября, 12:36

"Когда уже отпуск?": Смолов рассказал о периоде, когда его "задолбал" футбол

Смолов рассказал, что ему иногда надоедает футбол

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов признался, что иногда устаёт от футбола, как и многие другие игроки. Заявление он сделал в эфире AGENTSHOW на YouTube.

"Думаю, у всех игроков бывает такой период, когда тебя задолбал футбол. Особенно когда ты в конце октября играешь по два раза в неделю, постоянно летаешь, не высыпаешься, у тебя всё болит. Тогда думаешь: "Блин, когда уже отпуск? Скорее бы уже середина декабря, на фиг этот футбол не нужен", — рассказал Смолов.

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Добавим, что 32-летний Смолов перешёл в "Динамо" зимой 2022 года. В этом сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате и кубке России, в которых забил пять голов.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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