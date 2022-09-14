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14 сентября, 10:19

Песков: Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем пока не прибыла в Армению

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не прибыла в Армению, поскольку этот процесс должен занять некоторое время, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, [миссия ОДКБ] пока не прибыла, насколько я знаю. Всё-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она же ещё должна быть сформирована, нужно долететь, доехать", сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

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Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем.

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ТАСС / Патрин Александр

Александр Юнашев

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