Песков: Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем пока не прибыла в Армению
Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не прибыла в Армению, поскольку этот процесс должен занять некоторое время, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Нет, [миссия ОДКБ] пока не прибыла, насколько я знаю. Всё-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она же ещё должна быть сформирована, нужно долететь, доехать", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем.
Новости
ТАСС / Патрин Александр