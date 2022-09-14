Песков: Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем пока не прибыла в Армению

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не прибыла в Армению, поскольку этот процесс должен занять некоторое время, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, [миссия ОДКБ] пока не прибыла, насколько я знаю. Всё-таки решение только вчера поздно вечером было принято. Она же ещё должна быть сформирована, нужно долететь, доехать", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.