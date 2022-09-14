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14 сентября, 10:22

Напряжённость между Азербайджаном и Арменией сохраняется, констатировали в Кремле

В Кремле констатируют, что напряжённость на границе Азербайджана и Армении пока сохраняется. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил о принятом накануне решении, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

"Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", — проинформировал представитель Кремля.

Песков: Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем пока не прибыла в Армению

Песков: Миссия ОДКБ во главе с генсеком Засем пока не прибыла в Армению

Напомним, что в связи с обострением на армянско-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ, в результате чего было принято решение направить миссию организации во главе с её генсеком Станиславом Засем.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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