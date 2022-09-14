Напряжённость между Азербайджаном и Арменией сохраняется, констатировали в Кремле

В Кремле констатируют, что напряжённость на границе Азербайджана и Армении пока сохраняется. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил о принятом накануне решении, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с генсеком организации Станиславом Засем.