Наколол дровишек: Лукашенко с топором потроллил мёрзнущих европейцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров и иронично высказался о кризисе в Европе, который уже окрестили "энергетическим апокалипсисом". Видео опубликовал близкий к главе государства телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко наколол дров и сыронизировал над "мёрзнущими" европейцами. Видео © "Пул первого"

"Не дадим, Семёныч, Европе замёрзнуть! Поможем нашим братьям, может, и они нам когда-нибудь помогут!" — сказал Лукашенко, а его собеседник добавил, что лидер Белоруссии — щедрый человек и думает обо всех. Он обратил внимание, что ёлка тягучая.

"Европе не выбирать сейчас — ёлка, берёзка. Главное, чтоб тепло было. Главное, чтобы в Польше [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матеуш] Моравецкий не замёрзли. Может, одумаются", — заметил на это белорусский лидер.