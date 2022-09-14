Российский гонщик сменил гражданство для участия в "Дакаре"
Российский гонщик Константин Жильцов признался, что сменил своё спортивное гражданство, чтобы принять участие в ралли-рейде "Дакар". Об этом пишет "Матч ТВ".
"Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, тогда нужно вообще прекращать всё это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения", — заявил Жильцов.
Ранее Лайф сообщал, что гонщик Сергей Карякин может пропустить следующий "Дакар", так как организаторы ралли-рейда требуют от участников подписать документ с осуждением СВО на Украине.
ТАСС / Артём Геодакян