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14 сентября, 10:20

Российский гонщик сменил гражданство для участия в "Дакаре"

Российский гонщик Константин Жильцов признался, что сменил своё спортивное гражданство, чтобы принять участие в ралли-рейде "Дакар". Об этом пишет "Матч ТВ".

"Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, тогда нужно вообще прекращать всё это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения", — заявил Жильцов.

Российского автогонщика Карякина не пускают на "Дакар" из-за поддержки СВО

Российского автогонщика Карякина не пускают на "Дакар" из-за поддержки СВО

Ранее Лайф сообщал, что гонщик Сергей Карякин может пропустить следующий "Дакар", так как организаторы ралли-рейда требуют от участников подписать документ с осуждением СВО на Украине.

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ТАСС / Артём Геодакян

Шамиль Гаджиев
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