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14 сентября, 12:57

Петербург вошёл в тройку лидеров по количеству самозанятых

С января по август этого года в Северной столице на 103 тысячи человек возросло количество граждан, которые оформили статус самозанятых, пишет газета "Петербургский дневник". На данный момент в городе насчитывается свыше 375 тысяч самозанятых. Таким образом, по этому показателю он занял третье место в стране после Москвы и Московской области.

"Специальный налоговый режим для самозанятых в Петербурге был введён в 2020 году. С каждым годом количество граждан, оформивших этот статус, увеличивается. Среди основных преимуществ — удобный способ налогообложения и возможности для старта своего бизнеса", — сообщил губернатор Александр Беглов.

По данным ФНС, средний возраст самозанятого гражданина — 35 лет. В топе популярных занятий среди самозанятых — услуги такси, доставка товаров, аренда квартир, оказание ремонтных и маркетинговых услуг, продажа продукции собственного производства.

Самозанятым предложено давать налоговый вычет при покупке жилья

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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