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14 сентября, 12:40

Британские кинотеатры запретят продажу попкорна на время трансляции похорон Елизаветы II

Кинотеатры Великобритании, которые будут показывать похороны королевы Елизаветы II, временно уберут из продажи попкорн и закуски, сообщил телеканал Sky News.

Вместо привычной для всех еды посетителям на трансляции будет предложена бесплатная вода. При этом сами сеансы будут бесплатными, а большинство кинотеатров и вовсе закроются на время прощания с монаршей особой.

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Ранее Лайф писал, что самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. На взлётно-посадочной полосе гроб с телом королевы встречали премьер-министр страны Лиз Трасс, глава Минобороны Бен Уоллес, а также другие высокопоставленные лица.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Шандрыголов

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