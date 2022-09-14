Британские кинотеатры запретят продажу попкорна на время трансляции похорон Елизаветы II

Кинотеатры Великобритании, которые будут показывать похороны королевы Елизаветы II, временно уберут из продажи попкорн и закуски, сообщил телеканал Sky News .

Вместо привычной для всех еды посетителям на трансляции будет предложена бесплатная вода. При этом сами сеансы будут бесплатными, а большинство кинотеатров и вовсе закроются на время прощания с монаршей особой.