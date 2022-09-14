Британские кинотеатры запретят продажу попкорна на время трансляции похорон Елизаветы II
Кинотеатры Великобритании, которые будут показывать похороны королевы Елизаветы II, временно уберут из продажи попкорн и закуски, сообщил телеканал Sky News.
Вместо привычной для всех еды посетителям на трансляции будет предложена бесплатная вода. При этом сами сеансы будут бесплатными, а большинство кинотеатров и вовсе закроются на время прощания с монаршей особой.
Ранее Лайф писал, что самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон. На взлётно-посадочной полосе гроб с телом королевы встречали премьер-министр страны Лиз Трасс, глава Минобороны Бен Уоллес, а также другие высокопоставленные лица.
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