Педиатр рассказала, какие препараты делают кал "цветным"
Педиатр Кантимирова рассказала, какие препараты делают кал "цветным"
Одной из возможных причин изменения цвета кала на зелёный может быть фармакотерапия, то есть на цвет стула влияют некоторые лекарственные препараты, пояснила читателям "Газеты.ru" врач-педиатр "СМ-клиники" для детей и подростков Елена Кантимирова.
"Часто появление зелёного кала у ребёнка бывает при лечении анемии препаратами железа, когда такую окраску калу придают компоненты лекарственного препарата, содержащие соли железа. Поэтому симптом в виде зелёного цвета кала сохраняется на протяжении всего лечения анемии", — объяснила Кантимирова, подчеркнув, что поводов для беспокойства это вызывать не должно.
Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева рассказала, какие обследования необходимо пройти мужчинам старше 40 лет. По словам медика, изначально следует обратиться к терапевту, сдать общий анализ крови и тот, что позволит оценить риск развития сахарного диабета, а ещё нужно определить уровень холестерина. Вместе с тем необходимо пройти ЭКГ и флюорографию, причём последнее обследование делается два раза в год.
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