Педиатр рассказала, какие препараты делают кал "цветным"

Одной из возможных причин изменения цвета кала на зелёный может быть фармакотерапия, то есть на цвет стула влияют некоторые лекарственные препараты, пояснила читателям "Газеты.ru" врач-педиатр "СМ-клиники" для детей и подростков Елена Кантимирова.

"Часто появление зелёного кала у ребёнка бывает при лечении анемии препаратами железа, когда такую окраску калу придают компоненты лекарственного препарата, содержащие соли железа. Поэтому симптом в виде зелёного цвета кала сохраняется на протяжении всего лечения анемии", — объяснила Кантимирова, подчеркнув, что поводов для беспокойства это вызывать не должно.