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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 12:53
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Полковник МВД ЛНР: В каждом взводе ВСУ числится до 7 иностранных наёмников

Иностранные наёмники на территории Донбасса есть во всех батальонах ВСУ, причём в каждом подразделении присутствует около пяти – семи заграничных бойцов, заявил полковник МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Наёмники есть в каждом подразделении. Если мы говорим о воинском подразделении — взводе, там примерно от пяти до семи человек наёмников из Британии, Америки, Германии, Франции", — приводит его слова ТАСС.

В основном это военные отставники или представители частных военных компаний, уточнил Киселёв. По словам полковника, у Киева к тому же есть интернациональные подразделения, "в которых участвуют террористы с постсоветского пространства".

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что к Запорожью стянуто рекордное количество частей ВСУ с М777 и HIMARS. По его словам, на линии соприкосновения в регионе в рядах ВСУ замечены военные, говорящие на английском и польском языках.

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ТАСС / AP / Zsolt Czegledi

Ирина Фальке
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