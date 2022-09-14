Полковник МВД ЛНР: В каждом взводе ВСУ числится до 7 иностранных наёмников

Иностранные наёмники на территории Донбасса есть во всех батальонах ВСУ, причём в каждом подразделении присутствует около пяти – семи заграничных бойцов, заявил полковник МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Наёмники есть в каждом подразделении. Если мы говорим о воинском подразделении — взводе, там примерно от пяти до семи человек наёмников из Британии, Америки, Германии, Франции", — приводит его слова ТАСС.

В основном это военные отставники или представители частных военных компаний, уточнил Киселёв. По словам полковника, у Киева к тому же есть интернациональные подразделения, "в которых участвуют террористы с постсоветского пространства".