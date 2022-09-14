Грузии предрекли ликвидацию в случае открытия "второго фронта" против России

Если Тбилиси проведёт референдум и откроет "второй фронт" против России по просьбе украинских властей, то это закончится ликвидацией Грузии. Таким мнением поделился с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Открытие второго фронта — это, по сути, вступление в войну с Россией. Это, мягко говоря, недружественный шаг, который может привести к ликвидации такого государства, как Грузия", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что нужно разделять мнения грузинских элит и жителей страны. Американцы управляют странами через их правительства, и Грузия здесь не является исключением, напомнил политолог. А вот население, по его мнению, вряд ли разделяет эту глобалистскую идеологию и ориентацию на Запад, однако референдум по вопросу открытия "второго фронта" может оказаться инструментом в руках Вашингтона при должном подходе.

"Если подключатся западные политтехнологи, то референдум будет подтверждением решения, принятого в Вашингтоне. Если же референдум будет проведён как положено и власти обратятся к своим жителям, хотят ли они войны, то за это выступит ничтожное меньшинство, но этот сценарий маловероятен", — заключил Коровин.