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14 сентября, 12:29

Грузии предрекли ликвидацию в случае открытия "второго фронта" против России

Политолог Коровин предрёк Грузии ликвидацию в случае открытия "второго фронта" против РФ

Если Тбилиси проведёт референдум и откроет "второй фронт" против России по просьбе украинских властей, то это закончится ликвидацией Грузии. Таким мнением поделился с Лайфом директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Открытие второго фронта — это, по сути, вступление в войну с Россией. Это, мягко говоря, недружественный шаг, который может привести к ликвидации такого государства, как Грузия", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что нужно разделять мнения грузинских элит и жителей страны. Американцы управляют странами через их правительства, и Грузия здесь не является исключением, напомнил политолог. А вот население, по его мнению, вряд ли разделяет эту глобалистскую идеологию и ориентацию на Запад, однако референдум по вопросу открытия "второго фронта" может оказаться инструментом в руках Вашингтона при должном подходе.

"Если подключатся западные политтехнологи, то референдум будет подтверждением решения, принятого в Вашингтоне. Если же референдум будет проведён как положено — и власти обратятся к своим жителям, хотят ли они войны, то за это выступит ничтожное меньшинство, но этот сценарий маловероятен", — заключил Коровин.

Эксперт счёл идиотизмом возможный референдум в Грузии о "втором фронте" против России

Эксперт счёл идиотизмом возможный референдум в Грузии о "втором фронте" против России

Напомним, власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию граждан страны по данному вопросу. При этом в руководстве страны подчеркнули, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта", но последнее слово должно остаться за народом.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Кристина Шайдуллина

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