Эксперт счёл идиотизмом возможный референдум в Грузии о "втором фронте" против России
Эксперт Стариков счёл идиотизмом возможный референдум в Грузии о "втором фронте" против РФ
Возможный всенародный референдум в Грузии об "открытии второго фронта" против России — это глупое и непродуманное заявление, сообщил в разговоре с РИА ФАН историк, политолог, публицист и писатель, лидер партии "Великое Отечество" Николай Стариков, комментируя слова председателя партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе.
"Это глупое, непродуманное заявление одного из грузинских политиков, на которое нужно реагировать адекватным образом. Допустить, что можно провести референдум, — само по себе идиотизм", — уверен Кобахидзе.
По словам эксперта, грузинский народ покажет своё отношение к этим словам уже на следующих выборах и такого референдума не будет. При этом политолог отметил, что позиция Грузии на данный момент разумная, а неурегулированный конфликт — это болевая точка, на которую будут давить враги России и в дальнейшем.
Ранее Лайф писал, что власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию граждан страны по данному вопросу. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта", но окончательное решение должно оставаться за народом.
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