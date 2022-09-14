В Киргизии заявили, что проведению матча со сборной России ничего не угрожает
Проведению товарищеского матча между сборными Киргизии и России ничего не угрожает: он состоится, как и планировалось, 24 сентября в Бишкеке. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Киргизского футбольного союза.
"Товарищеский матч Киргизия – Россия состоится. Относительно информации в некоторых российских СМИ о том, что товарищеский матч между сборными Киргизии и России может не состояться, не соответствует действительности. Киргизский футбольный союз сообщает, что в настоящее время ведутся переговоры, на сегодняшний день обговорена дата на 24 сентября", — говорится в сообщении организации.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде. В СМИ же появилась информация, что встреча Киргизия – Россия находится под угрозой срыва из-за реализации медиаправ.
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