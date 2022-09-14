Остеопат объяснил, какие кроссовки опасны для здоровья

Неспортивные кроссовки отлично подходят для повседневной носки, однако если использовать их для занятий спортом, они могут сильно подвести, рассказал Ura.ru врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

Неспортивные кроссовки, используемые не по назначению, могут быть некачественно пошиты, плохо "дышать", что может отрицательно сказаться на здоровье ног. Поэтому специалист советует отдавать предпочтение маркам, которые зарекомендовали себя на рынке и имеют хорошую репутацию.

"Во-первых, в кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потёртости, опрелости, запах. Во-вторых, качество пошива, плохие стыки могут натирать кожу, возникают мозоли. Или колодки, созданные не по технологии, могут привести к проблемам со стороны самой стопы, повлиять на развитие плоскостопия", — рассказал Евдокимов.

По его словам, если заниматься спортом в неподходящих кроссовках, можно спровоцировать травмы. Так как в неспортивных кроссовках нет усиленных блоков и специальных амортизаторов.