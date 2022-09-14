ВСУ сдвинули линию фронта у границ ЛНР

Линия соприкосновения очень близко подошла к границам ЛНР и находится уже в десяти километрах, сообщил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, за вчера, позавчера и сегодня обстрелы со стороны ВСУ начали "нарастать в геометрической прогрессии".

"Ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в десяти километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий", — рассказал он о текущей ситуации на передовой и вместе с тем подчеркнул, что союзные силы "полностью контролируют свою территорию".