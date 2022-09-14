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Опубликовано 14 сентября 2022, 10:53
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ВСУ пошли в наступление на одном из самых опасных направлений, но были разгромлены и бежали

Пушилин: Союзные силы пресекли попытку выдвижения ВСУ в направлении Марьинки

Диверсионная группа ВСУ накануне пыталась выдвинуться к позициям союзных сил на Марьинском направлении, но была остановлена и частично уничтожена, сообщил 14 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Вчера была пресечена попытка диверсионной группы выдвинуться к нашим позициям. Благодаря огневому поражению группа была частично уничтожена, частично отступила", — сказал он в эфире Первого канала. По оценке Пушилина Марьинское направление сейчас можно назвать одним из самых опасных.

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Накануне Пушилин заявил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки. Сегодня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные войска освободили ещё два населённых пункта рядом с Артёмовском.

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ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Фальке
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