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14 сентября, 10:53

ВСУ пошли в наступление на одном из самых опасных направлений, но были разгромлены и бежали

Пушилин: Союзные силы пресекли попытку выдвижения ВСУ в направлении Марьинки

Диверсионная группа ВСУ накануне пыталась выдвинуться к позициям союзных сил на Марьинском направлении, но была остановлена и частично уничтожена, сообщил 14 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Вчера была пресечена попытка диверсионной группы выдвинуться к нашим позициям. Благодаря огневому поражению группа была частично уничтожена, частично отступила", — сказал он в эфире Первого канала. По оценке Пушилина Марьинское направление сейчас можно назвать одним из самых опасных.

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Накануне Пушилин заявил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки. Сегодня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные войска освободили ещё два населённых пункта рядом с Артёмовском.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Ирина Фальке

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