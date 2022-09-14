ВСУ пошли в наступление на одном из самых опасных направлений, но были разгромлены и бежали
Пушилин: Союзные силы пресекли попытку выдвижения ВСУ в направлении Марьинки
Диверсионная группа ВСУ накануне пыталась выдвинуться к позициям союзных сил на Марьинском направлении, но была остановлена и частично уничтожена, сообщил 14 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Вчера была пресечена попытка диверсионной группы выдвинуться к нашим позициям. Благодаря огневому поражению группа была частично уничтожена, частично отступила", — сказал он в эфире Первого канала. По оценке Пушилина Марьинское направление сейчас можно назвать одним из самых опасных.
Накануне Пушилин заявил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки. Сегодня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что союзные войска освободили ещё два населённых пункта рядом с Артёмовском.
ТАСС / Гердо Владимир