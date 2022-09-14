Политолог раскрыл цель угроз США разместить ракеты ВСУ рядом с Крымом
Политолог Перенджиев раскрыл цель угроз США разместить ракеты ВСУ рядом с Крымом
Заявления экс-главнокомандующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о намерении Украины разместить ракеты короткой дальности рядом с Крымом — это не что иное, как информационный терроризм. Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" военный эксперт Александр Перенджиев.
"Я всегда обращаю внимание на то, что эти заявления делаются публично. Они [США], с одной стороны, зондируют мнение нашей стороны, но в большей степени речь идёт о попытке устрашать, то есть что-то вроде информационного терроризма", — пояснил специалист.
По словам Перенджиева, Россия подобного не допустит и в случае необходимости примет решительные меры, при этом системы ПРО и ПВО в Крыму уже размещены. Таким образом, заявления Вашингтона говорят лишь об открытой войне против России, которую США ведут на Украине, параллельно используя Крым как рычаг давления.
Ранее военный аналитик Андрей Краснопёров объяснил страх США перед российским гиперзвуком. Как отметил специалист, на Западе понимают, что российские инженеры и учёные могут создавать уникальные образцы вооружений, и иногда "голос разума звучит в американском экспертном сообществе".
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ