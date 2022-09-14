Политолог раскрыл цель угроз США разместить ракеты ВСУ рядом с Крымом

Заявления экс-главнокомандующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о намерении Украины разместить ракеты короткой дальности рядом с Крымом — это не что иное, как информационный терроризм. Таким мнением поделился в беседе с телеканалом "360" военный эксперт Александр Перенджиев.

"Я всегда обращаю внимание на то, что эти заявления делаются публично. Они [США], с одной стороны, зондируют мнение нашей стороны, но в большей степени речь идёт о попытке устрашать, то есть что-то вроде информационного терроризма", — пояснил специалист.

По словам Перенджиева, Россия подобного не допустит и в случае необходимости примет решительные меры, при этом системы ПРО и ПВО в Крыму уже размещены. Таким образом, заявления Вашингтона говорят лишь об открытой войне против России, которую США ведут на Украине, параллельно используя Крым как рычаг давления.