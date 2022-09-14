Владимир Зеленский посетил город Изюм Харьковской области
Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов. Обложка © Сайт президента Украины
Глава Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы. Об этом сообщается на сайте президента Незалежной.
"В ходе рабочей поездки на Харьковщину президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в городе Изюме", — говорится в сообщении.
На фото украинский лидер позирует вместе с бойцами ВСУ. Также помимо Зеленского город посетили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.
Ранее в телеграм-канале украинского издания "Страна" появилось видео, на котором, по данным журналистов, американские наёмники заходят в город Изюм Харьковской области. На опубликованных кадрах сначала военнослужащие позируют перед стелой с надписью "Изюм", а после один из них по-английски произносит: "Добро пожаловать в Изюм".