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14 сентября, 12:06

Владимир Зеленский посетил город Изюм Харьковской области

<p>Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов. Обложка © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-uzyav-uchast-u-ceremoniyi-pidnyattya-derzhavnogo-p-77769" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Украины</p>

Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов. Обложка © Сайт президента Украины

Глава Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы. Об этом сообщается на сайте президента Незалежной.

"В ходе рабочей поездки на Харьковщину президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в городе Изюме", — говорится в сообщении.

На фото украинский лидер позирует вместе с бойцами ВСУ. Также помимо Зеленского город посетили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.

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Ранее в телеграм-канале украинского издания "Страна" появилось видео, на котором, по данным журналистов, американские наёмники заходят в город Изюм Харьковской области. На опубликованных кадрах сначала военнослужащие позируют перед стелой с надписью "Изюм", а после один из них по-английски произносит: "Добро пожаловать в Изюм".


Николь Вербер

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