Владимир Зеленский посетил город Изюм Харьковской области

Глава Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм Харьковской области, который ранее контролировали союзные силы. Об этом сообщается на сайте президента Незалежной.

"В ходе рабочей поездки на Харьковщину президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в городе Изюме", — говорится в сообщении.

На фото украинский лидер позирует вместе с бойцами ВСУ. Также помимо Зеленского город посетили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и замминистра обороны Анна Маляр.