Омбудсмен Львова-Белова поддержала идею обучать детей мигрантов русскому перед школой

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова поддержала инициативу главы Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о том, что детей мигрантов следует принимать в школу после подготовительных курсов по русскому языку.

"Это общепринятая практика. Все от этого выиграют. Главное — не изолировать, а помогать в адаптации", — приводит её слова пресс-служба ведомства.

Фадеев считает, что на курсах работать с учениками должен педагог, который продолжит их учить в школе, "чтобы это не превратилось в выдачу справки в каком-то миграционном центре". По его словам, сейчас есть классы, где очень много приезжих детей, плохо владеющих русским языком, а это тормозит весь процесс обучения. Детский омбудсмен и глава СПЧ договорились подключить к обсуждению Минпросвещения РФ для "тщательного анализа ситуации и проработки интеграции таких детей в российскую образовательную систему".