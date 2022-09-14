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14 сентября, 11:46

Как в 4 шага перестать делать за ребёнка уроки и не сойти с ума

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как в 4 шага перестать делать за ребёнка уроки

Родителям не следует делать вместе с детьми школьные уроки, иначе ребёнок не научится самостоятельно справляться с трудностями, хотя оценки в этом случае будут хорошие, рассказала Лайфу нейропсихолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина. Она раскрыла способ в четыре шага перестать выполнять за своё чадо домашнее задание и не сойти с ума.

"Родители могут оказать помощь только в том случае, если ребёнок покажет, что он пытался решить что-то сам. В случае если нет черновика или звучит аргумент "Мне ничего непонятно", то можно сделать вывод, что он не пытался выполнить задание. И если родитель соглашается на помощь, то ребёнок расслабляется, а нежелание учиться самостоятельно укрепляется", предупредила нейропсихолог.

По её словам, нанимать репетиторов — тоже не всегда хорошее решение, так как они фактически выполняют задания за школьника, который учится полагаться на чужую помощь. Кузьмина призвала родителей первым делом дать детям самостоятельность в этом вопросе. Следует поставить школьнику условие: родители могут оказать помощь только в том случае, если он покажет, что пытался решить что-то сам. При этом следует разбирать с ним алгоритм выполнения задания и, к примеру, сделать аналогичное задание, чтобы показать принцип нахождения решения. Второй шаг — поставить ребёнка во временные рамки. Он должен понимать, что у него есть определённый отрезок времени, в который ему нужно самому сделать уроки. Этот период следует интегрировать в режим дня, посоветовала она.

Третий шаг — приучить чадо начинать делать "домашку" с самых сложных заданий. Дело в том, что ребёнок может потратить все силы на решение простых задач, оставив сложное на потом, и наделает в последних ошибки, поскольку уже не сможет нормально концентрироваться и запоминать информацию. Следующий совет — привить школьнику привычку пользоваться черновиком, где он может просчитать разные варианты решений, потренироваться в правописании и не бояться испачкать "грязью" чистовую тетрадь. Нейропсихолог добавила, что сидение над учебниками всей семьёй обернётся для школьника проблемами в будущем, когда выяснится, что вместо развития навыков решать проблемы он получил лишь хорошие отметки.

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Татьяна Миссуми

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