Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к чемпионскому поединку против Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик готов помочь британцу Энтони Джошуа в подготовке к поединку с его соотечественником — обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера украинского спортсмена Александра Красюка.

Накануне стало известно, что Джошуа принял все условия боя с Фьюри. Поединок может состояться 3 декабря.

"Усик сказал, если нужно, то может приехать и дать Джошуа пару советов", — сказал Красюк.