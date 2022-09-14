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14 сентября, 11:30

Усик предложил Джошуа помощь в подготовке к чемпионскому поединку против Фьюри

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик готов помочь британцу Энтони Джошуа в подготовке к поединку с его соотечественником — обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера украинского спортсмена Александра Красюка.

Накануне стало известно, что Джошуа принял все условия боя с Фьюри. Поединок может состояться 3 декабря.

"Усик сказал, если нужно, то может приехать и дать Джошуа пару советов", сказал Красюк.

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Джошуа проиграл два последних поединка Александру Усику. Их последний бой состоялся 21 августа в Саудовской Аравии.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Роман Фейгин

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