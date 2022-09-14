Украинские военные приступили к очередной попытке штурмовать Красный Лиман

Украинские боевики в очередной раз приступили к штурму Красного Лимана, сообщил военный корреспондент Семён Пегов со ссылкой на источники в Краснолиманском районе.

"Прямо сейчас подразделение "Барс-16", более известное как отряд "Кубань", ведёт бой на подступах к Красному Лиману: противник снова предпринял попытку штурма отдельных позиций. Парни держатся. Артиллеристы помогают", — говорится в телеграм-канале WarGonzo.

Журналист отметил, что ВСУ нарастили силы и могут увеличить огневое давление. При этом он назвал нынешнюю ситуацию на данном направлении не критической, но допустил, что она может приблизиться к таковой. Военкор добавил, что в зоне боевых действий службу несёт комендантский полк Народной милиции Донецкой Народной Республики, обеспечивающий порядок в том числе и в городе.