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14 сентября, 11:35

Украинские военные приступили к очередной попытке штурмовать Красный Лиман

Украинские боевики в очередной раз приступили к штурму Красного Лимана, сообщил военный корреспондент Семён Пегов со ссылкой на источники в Краснолиманском районе.

"Прямо сейчас подразделение "Барс-16", более известное как отряд "Кубань", ведёт бой на подступах к Красному Лиману: противник снова предпринял попытку штурма отдельных позиций. Парни держатся. Артиллеристы помогают", — говорится в телеграм-канале WarGonzo.

Журналист отметил, что ВСУ нарастили силы и могут увеличить огневое давление. При этом он назвал нынешнюю ситуацию на данном направлении не критической, но допустил, что она может приблизиться к таковой. Военкор добавил, что в зоне боевых действий службу несёт комендантский полк Народной милиции Донецкой Народной Республики, обеспечивающий порядок в том числе и в городе.

ВСУ провалили попытку забросить диверсантов в Красный Лиман

ВСУ провалили попытку забросить диверсантов в Красный Лиман

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении попытки контрнаступления украинских военных под Красным Лиманом. По словам политика, всё произошло в районе населённого пункта Щурово.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Николь Вербер
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