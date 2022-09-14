В Думу внесли законопроекты об уголовном наказании за нарушение работы иноагентов

Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в палату законопроекты об ответственности за злостное нарушение норм об иноагентах. Об этом сообщил 14 сентября глава комиссии Василий Пискарёв.

Речь идёт о двух законопроектах, предусматривающих административную и уголовную ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов. Пискарёв пояснил, что были расширены основания для привлечения, а размер штрафа остался прежним — от двух тысяч до одного миллиона рублей.

"Мы санкции [за злостное нарушение законодательства] не трогаем. Мы расширили диспозицию, охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности", — сказал он.

Уголовная ответственность с лишением свободы вплоть до двух лет грозит в случае уклонения от соблюдения закона. Оба проекта поддержало Правительство РФ с некоторыми ремарками и Верховный суд без замечаний, добавил депутат.