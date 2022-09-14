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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 14:16

В Думу внесли законопроекты об уголовном наказании за нарушение работы иноагентов

Члены Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли в палату законопроекты об ответственности за злостное нарушение норм об иноагентах. Об этом сообщил 14 сентября глава комиссии Василий Пискарёв.

Речь идёт о двух законопроектах, предусматривающих административную и уголовную ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов. Пискарёв пояснил, что были расширены основания для привлечения, а размер штрафа остался прежним — от двух тысяч до одного миллиона рублей.

"Мы санкции [за злостное нарушение законодательства] не трогаем. Мы расширили диспозицию, охватив большее количество случаев, когда у иноагентов появляется основание для привлечения к ответственности", — сказал он.

Уголовная ответственность с лишением свободы вплоть до двух лет грозит в случае уклонения от соблюдения закона. Оба проекта поддержало Правительство РФ с некоторыми ремарками и Верховный суд без замечаний, добавил депутат.

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Ранее Пискарёв сообщал о намерении депутатов внести в Госдуму проект об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы. Эта инициатива по законопроекту получила поддержку в Министерстве юстиции, после получения ответа проект внесут в ГД.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке
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