В Советске Калининградской области отменили празднование Дня города 16–18 сентября из-за напряжённой ситуации в зоне спецоперации на Украине. О своём решении глава населённого пункта Григорий Соколовский написал в соцсети "ВКонтакте".

"После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут в этот четверг, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам", — пояснил он.

Градоначальник также отверг идею провести праздник в усечённом формате, подчеркнув, что "День города был, есть и будет, а жизни ребят, которые сегодня защищают интересы и целостность России в борьбе с русофобским коллективным Западом, уже не вернуть".