В Советске не будут праздновать День города из-за спецоперации
В Советске Калининградской области отменили празднование Дня города из-за спецоперации
В Советске Калининградской области отменили празднование Дня города 16–18 сентября из-за напряжённой ситуации в зоне спецоперации на Украине. О своём решении глава населённого пункта Григорий Соколовский написал в соцсети "ВКонтакте".
"После похорон одного из участников специальной военной операции, которые пройдут в этот четверг, радостно петь и плясать считаем крайне неэтичным и непростительным по отношению к памяти павших и их родственникам", — пояснил он.
Градоначальник также отверг идею провести праздник в усечённом формате, подчеркнув, что "День города был, есть и будет, а жизни ребят, которые сегодня защищают интересы и целостность России в борьбе с русофобским коллективным Западом, уже не вернуть".
Ранее сообщалось, что в Кызыле День города закончился неудачным салютом. Залпы во время завершения праздника 10 сентября стали лететь во все стороны. Прокуратура Тувы проводит проверку по данному факту и взяла на контроль дело об использовании пиротехники.
ТАСС / Станислав Красильников